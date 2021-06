Vlaggenverkopers: voor het eerst sinds lange tijd EK-koorts

Na zeven jaar neemt de oranjekoorts rondom het Nederlands elftal toe, merken enkele vlaggenverkopers. Het Nederlands elftal is na lange tijd gekwalificeerd voor het EK en nu het toernooi nadert, zien zij de verkoop toenemen. Bij het Amsterdamse bedrijf Faber Vlaggen zien ze een “flinke stijging” in de verkoop van met name vlaggen en spandoeken.

“We verwachten in de week voordat het EK begint nog meer orders, zo gaat het meestal”, vertelt de woordvoerder van Faber Vlaggen. Sinds vorige week zien ze de verkoop stijgen, en deze week “trekt het behoorlijk aan”. Maar pas als het Nederlands elftal een wedstrijd wint kan de vlag echt uit, dan “gaat het los”, weet Faber Vlaggen uit ervaring.

Bij de Veluwse Vlaggen Industrie stijgt de verkoop, maar “nog niet extreem”, vertelt de woordvoerder. “We hadden wel een mooie order van zo’n honderd vlaggen voor een hele straat, die vlag had iemand speciaal daarvoor ontworpen.”

Het laatste EK waarin het Nederlands elftal gekwalificeerd was vond plaats in 2012 en het laatste WK in 2014. De zomerse taferelen met op terrassen grote schermen met het voetbal, zitten er dit jaar helaas niet in, omdat de overheid dit niet toestaat vanwege het coronavirus. De horeca mist daardoor extra omzet die ze gewend zijn van EK’s en WK’s waarbij het Nederlands elftal geplaatst is.