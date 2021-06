VS straffen voorlopig geen landen om digitaks

De Verenigde Staten straffen voorlopig geen landen om speciale belastingen voor internetbedrijven. Alle mogelijke extra handelsbeperkingen voor Groot-Brittannië, India, Turkije en drie EU-landen worden met zes maanden opgeschort. In de tussentijd wil de Amerikaanse overheid werken aan een oplossing van een geschil met de landen over de digitaks.

Het gaat om een heikel punt in de internationale onderhandelingen over belasting voor bedrijven. Volgens Washington zouden de landen met hun belastingbeleid grote Amerikaanse technologiebedrijven zoals Apple, Amazon, Google en Facebook discrimineren. Maar de Britse overheid gaf eerder aan dat als de VS steun willen voor een wereldwijd minimumtarief voor belastingen op bedrijfswinsten, de Amerikaanse techconcerns ook een eerlijke bijdrage moeten leveren.

Eerder dreigden de VS ook met stappen tegen de EU wegens plannen voor dergelijke belastingen. Maar daar zagen de Amerikanen in maart al vanaf. Ook werden er al handelstarieven opgeschort voor Frankrijk. Alleen EU-lidstaten Italië, Spanje en Oostenrijk moesten nog rekening houden met Amerikaanse represailles vanwege hun belastingbeleid. De dreiging van nieuwe handelsbarrières aan de Amerikaanse grens was ook al geschrapt voor Brazilië, Tsjechië en Indonesië. Zij hebben uiteindelijk geen wetten voor een vorm van digitaks aangenomen of ingevoerd.