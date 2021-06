Zelfstandigenclub is tegen voorstellen polderakkoord arbeidsmarkt

De Vereniging Zelfstandigen Nederland (VZN) ziet een aantal voorstellen uit het polderakkoord over de aanpak van flexwerk niet zitten. Zo ziet de zelfstandigenorganisatie geen heil in werken met een minimumtarief.

“Zelf kunnen onderhandelen over je tarief zien wij juist als belangrijk criterium voor zelfstandig ondernemerschap, evenals het hebben van een financiële buffer om op eigen wijze sociale en ondernemersrisico’s af te dekken”, zegt VZN-voorzitter Cristel van de Ven.

Als het aan de werkgevers en vakbonden in de Sociaal-Economische Raad (SER) ligt, komt er een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers. Ook zou de zelfstandigenaftrek afgebouwd moeten worden en moeten zelfstandige ondernemers gaan bijdragen aan een vangnet bij vraaguitval. Daarnaast staat in het SER-advies dat een zelfstandige die minder verdient dan het maximum dagloon in vaste dienst moet.

Van de Ven: “Over twee dingen zijn we het eens; dat de positie van zelfstandigen op de arbeidsmarkt moet verbeteren, en dat er misstanden bestaan aan de basis van de arbeidsmarkt die we moeten aanpakken. De oplossingsrichtingen van de SER en VZN liggen echter ver uiteen.”

In plaats van het afbouwen van de zelfstandigenaftrek, pleit VZN voor het ombouwen van fiscale regelingen voor zelfstandigen. De ondernemers zouden dan met hun buffer onverwachte perioden van vraaguitval of ziekte kunnen overbruggen. Van de Ven vindt het een gemiste kans dat de SER het aanbod van zelfstandigenorganisaties om mee te denken en te doen, heeft afgeslagen.