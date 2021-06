Adyen opnieuw grootste daler in licht lagere AEX-index

De AEX-index in Amsterdam is donderdag licht lager gesloten. Betalingsdienstverlener Adyen was, net als een dag eerder, opnieuw de grootste daler. De beurzen elders in Europa lieten wisselende uitslagen zien. Beleggers deden het rustig aan in afwachting van het officiële banencijfer van de Amerikaanse overheid dat vrijdag verschijnt. Donderdag kwamen al gegevens naar buiten die wijzen op verdere verbetering van de arbeidsmarkt in ’s werelds grootste economie.

De AEX-index op Beursplein 5 eindigde 0,3 procent lager op 717,08 punten. De MidKap verloor 0,4 procent tot 1070,74 punten. Parijs en Londen leverden tot 0,6 procent in. De beurs in Frankfurt klom 0,3 procent.

Adyen, dat donderdag zijn jaarvergadering hield, bungelde onderaan de hoofdindex met een min van 3,2 procent. Op woensdag daalde het aandeel al dik 2 procent. Prosus verloor 1,1 procent. De techinvesteerder neemt technologieplatform Stack Overflow over voor een bedrag van ongeveer 1,8 miljard dollar. Daarmee voegt het bedrijf nog een onlineleerplatform toe aan zijn toch al groeiende portfolio. Supermarktconcern Ahold Delhaize was de sterkste stijger met een winst van 1,5 procent.

IMCD steeg 0,5 procent na een kleine overname in China. De chemicaliëndistributeur koopt zijn Chinese branchegenoot Shanghai Yuanhe Chemicals. Met de overname verbetert IMCD naar eigen zeggen zijn portefeuille in het land en zet het bedrijf een strategische stap in de Chinese coatingsmarkt.

Hunter Douglas won 0,6 procent. Ralph Sonnenberg heeft het overnamebod op de luxaflexmaker gestand gedaan. De oprichter en grootaandeelhouder verhoogde afgelopen maand zijn overnamebod en bezit inmiddels ruim 93 procent van alle aandelen Hunter Douglas. De Amerikaanse oliedienstverlener Core Laboratories, die een notering heeft in Amsterdam, was een opvallende stijger met een koerswinst van bijna 18 procent.

In Parijs raakte Rémy Cointreau bijna 3 procent kwijt. De Franse drankengroep kwam met jaarcijfers en kondigde een nieuw aandeleninkoopprogramma aan. Saint-Gobain klom 4 procent. De Franse glasproducent verwacht in de eerste helft van het jaar een recordresultaat te behalen.

De euro was 1,2120 dollar waard, tegen 1,2214 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie zakte 0,5 procent tot 68,49 dollar. Brentolie kostte 0,6 procent minder op 70,75 dollar per vat.