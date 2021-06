‘Amerikaanse bedrijfsleven krijgt er bijna miljoen banen bij’

De werkgelegenheid in het Amerikaanse bedrijfsleven is in mei flink toegenomen in vergelijking met een maand eerder. Volgens loonstrookverwerker ADP kwamen er afgelopen maand 978.000 nieuwe banen bij. Dat is de sterkste toename in maanden.

Het cijfer was ook veel sterker dan gedacht, want economen rekenden in doorsnee op een aanwas van 650.000 nieuwe banen. In april kregen de Verenigde Staten er volgens een bijgesteld cijfer nog 654.000 arbeidsplaatsen bij. De verbeterende banencijfers lijken aan te geven dat de Amerikaanse arbeidsmarkt aan het herstellen is van de coronapandemie, geholpen door de vaccinaties tegen het virus en de steunmaatregelen van de Amerikaanse overheid tegen de crisis.

De gegevens van ADP lopen vooruit op het maandelijkse banenrapport dat de Amerikaanse overheid vrijdag publiceert. In die studie worden ook de ontwikkelingen in de publieke sector meegenomen. Dat banenrapport viel een maand geleden overigens nog zwaar tegen, wat erop duidde dat de Amerikaanse arbeidsmarkt ook nog steeds worstelde met de pandemie. Toen meldde de overheid dat er 266.000 banen bij kwamen in april, waar rekening was gehouden met de aanwas van bijna 1 miljoen banen.