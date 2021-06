‘Biden biedt aan verhoging winstbelasting bedrijven te schrappen’

De Amerikaanse president Joe Biden heeft tijdens onderhandelingen met de Republikeinen aangeboden om zijn voorgestelde verhoging van de vennootschapsbelasting te schrappen. In ruil daarvoor moeten ze akkoord gaan met ten minste 1 biljoen dollar aan nieuwe uitgaven aan infrastructuur. Dat zeggen bronnen tegen persbureau Reuters.

Het zou een grote concessie zijn van de Democratische president in een poging om een deal te sluiten. Biden wilde de winstbelasting voor bedrijven eerder opschroeven naar een maximum van 28 procent. Nu zou hij bereid zijn in plaats daarvan een minimumbelasting in te stellen van 15 procent voor Amerikaanse bedrijven.

Vorige week presenteerde Biden een begrotingsvoorstel dat voorziet in 6 biljoen dollar aan overheidsuitgaven. In het 1700 pagina’s tellende plan wordt onder meer geschetst hoe Biden geld wil pompen in het oplappen van Amerikaanse infrastructuur. Er wordt volgens Amerikaanse media ge├»nvesteerd in bijvoorbeeld wegen, waterleidingen, snel internet en laadstations voor elektrische voertuigen. Ook het uitbreiden van de sociale zekerheid en het terugdringen van ongelijkheid zijn speerpunten voor de 78-jarige politicus.

Biden moet zijn economische plannen nog door het Congres zien te loodsen. Daar controleert zijn Democratische Partij zowel het Huis van Afgevaardigden als de Senaat, al heeft hij in dat Hogerhuis de kleinst mogelijke meerderheid. Dat betekent dat hij zich geen dissidenten kan permitteren en dat de Republikeinen allerlei obstakels kunnen opwerpen.