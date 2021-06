Bioscoopketen AMC blijft gemoederen op Wall Street bezighouden

Bioscoopketen AMC Entertainment stond ook donderdag in de schijnwerpers bij beleggers op Wall Street. De onderneming, die een dag eerder haar beurswaarde nog zag verdubbelen, diende een aanvraag in bij de Amerikaanse beurswaakhond SEC voor de verkoop van bijna 12 miljoen aandelen op termijn. Het aandeel kelderde meer dan 16 procent, waar het er voorbeurs eerder op leek dat het zijn opmars zou voortzetten.

AMC waarschuwde in het document voor investeringen in het bedrijf als gevolg van recente koersschommelingen. Die zouden geen verband houden met de onderliggende activiteiten. AMC is namelijk een van de zogeheten Reddit-aandelen, vernoemd naar internetforum Reddit waar de beleggers elkaar ertoe aanzetten massaal bepaalde stukken op te kopen. Particuliere beleggers zetten de beurswaarde van het bedrijf eerder dit jaar ook al fors hoger en zadelden daardoor professionele beleggers die speculeren op een koersdaling, zogeheten shortsellers, op met forse verliezen.

ExxonMobil zakte 0,6 procent. Het olie- en gasconcern moet een derde bestuurder toestaan van de activistische aandeelhouder Engine No.1. Met een kwart van de bestuurszetels in handen kan Energie No.1 het concern verder onder druk zetten om een duurzamere koers te gaan varen.

Ook Tesla staat weer in de belangstelling. De onderneming heeft honderden auto’s van het type Model 3 die naar China waren verscheept weer teruggeroepen. Dit vanwege problemen met ofwel de gordel ofwel de banden. De laatste tijd heeft Tesla in China en de VS al tienduizenden auto’s terug naar de garage geroepen. Het aandeel Tesla verloor 0,8 procent.

Verder reageerden beleggers op de nieuwste cijfers over de WW-aanvragen, die lager uitvielen dan verwacht. Uit het banenrapport van loonstrookverwerker ADP bleek verder dat de aanwas van nieuwe banen in het Amerikaanse bedrijfsleven veel groter was dan de gemiddelde verwachting.

Ook de zorgen over de inflatie houden de markten in hun greep. Nieuwe geopolitieke spanningen doen de vooruitzichten voor de inflatie geen goed. Rusland maakte bekend dat het de dollar schrapt uit zijn nationale welzijnsfonds in een poging de blootstelling aan Amerikaanse activa te verminderen. Eerder onthulde de Amerikaanse president Joe Biden plannen voor een verbod op investeringen in bedrijven die een link hebben met het Chinese leger.

De leidende Dow-Jonesindex verloor in de vroege handel 0,5 procent tot 34.413 punten. De brede S&P daalde 0,6 procent tot 4182 punten. Ook de Nasdaq deed een stap terug. De techgraadmeter ging 0,9 procent omlaag tot 13.554 punten.