Etos benoemt opvolger voor naar HEMA vertrokken topvrouw

Sebastiaan de Jong wordt per 1 juli de nieuwe baas van drogisterijketen Etos. Hij is de opvolger van Saskia Egas Reparaz, die onlangs aan de slag is gegaan als topvrouw van warenhuisketen HEMA. De overgang van Reparaz ging niet zonder slag of stoot.

Ahold Delhaize wilde de voormalige Etos-topvrouw houden aan een clausule in haar contract, die Reparaz verbood om bij een concurrent aan de slag te gaan. Tussen haar dienstverband bij Etos en dat bij HEMA zou een bepaalde tijd moeten zitten. De bedrijven kwamen in maart tot een regeling.

De kwestie ligt gevoelig omdat HEMA en Ahold Delhaize sowieso een geschiedenis hebben met elkaar. De twee bedrijven hadden een samenwerking, maar HEMA besloot die niet door te zetten en ging met Ahold-concurrent Jumbo in zee. Inmiddels is de familie Van Eerd, eigenaar van Jumbo, ook voor de helft eigenaar van HEMA.

De Jong werkt al geruime tijd voor Etos-moeder Ahold Delhaize, waar hij verschillende managementfuncties bekleedde. In 2018 verruilde hij Ahold Delhaize kortstondig voor Intergamma, het bedrijf achter klusketens Gamma en Karwei, waar hij tot commercieel directeur werd benoemd. Hij keerde begin dit jaar terug bij Ahold Delhaize, waar hij hoofd inkoop van Ahold Delhaize Europe & Indonesia werd. Tot het najaar zal hij zijn oude en nieuwe functie combineren.