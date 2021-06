Gebruikmaken van testinfrastructuur reissector is ‘logisch’

Het zou niet meer dan logisch zijn om reisorganisaties coronatesten te laten afnemen voor vertrek. Dat zegt koepelorganisatie ANVR in een eerste reactie op de brief van ministers Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) en Hugo de Jonge (Volksgezondheid) aan de Tweede Kamer over het al dan niet vergoeden van coronatests voor vakantiegangers.

Met de zomervakantie voor de deur wil het kabinet de kosten voor de tests voor de heenreis van vakanties vergoeden in de periode van 1 juli tot en met 31 augustus. Daarmee is 350 miljoen euro gemoeid. Kosten voor een test voor de terugreis worden niet vergoed. Verder wordt aangegeven dat nog niet helemaal duidelijk is wie verantwoordelijk wordt voor de uitvoering van de tests.

Wordt de regie in handen gegeven van de reisbranche, dan kamp je met het probleem dat niet alle reisorganisaties een eigen testinfrastructuur hebben, beredeneren de ministers. Daarmee zou deze werkwijze door Europa als staatssteun kunnen worden gezien.

Volgens ANVR kan daar geen sprake van zijn. Waar grote reisorganisaties eigen testcontacten en -contracten hebben, maakt de ANVR zich ook hard voor kleinere reisorganisaties om dit geregeld te krijgen. Dit om er zeker van te zijn dat die niet hun positie verliezen.

Ligt het aan de ANVR dan worden overigens alle testkosten vergoed, zolang er geen akkoord is over een coronapaspoort. De organisatie is nog in overleg met het kabinet om te bezien hoe een en andere geregeld kan worden. De ANVR waarschuwt dat vakanties voor gezinnen bijvoorbeeld veel duurder en mogelijk onbetaalbaar worden als zij volledig voor de testkosten moeten opdraaien.