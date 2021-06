GM en Ford omhoog op Wall Street, AMC flink omlaag

De autobouwers General Motors (GM) en Ford Motor gingen donderdag flink omhoog op de beurzen in New York, nadat GM had aangegeven dat de winst in de eerste helft van het jaar aanzienlijk hoger zal uitvallen dan eerder gedacht. Verder ging bioscoopketen AMC Entertainment hard omlaag na een aandelenverkoop. De hoofdgraadmeters op Wall Street sloten in het rood.

GM klom 6,4 procent. Het bedrijf zei dat de productie van de winstgevende pick-uptrucks wordt verhoogd, ondanks de tekorten aan chips waarmee autofabrikanten worstelen. GM heeft voorrang gegeven aan chips voor pick-ups door de productie van andere modellen te verlagen. Ford liftte mee met een winst van ruim 7 procent.

AMC ging 18 procent onderuit, na woensdag nog zeer sterk te zijn gestegen. De aandelenverkoop leverde 587 miljoen dollar op. AMC waarschuwde wel voor investeringen in het bedrijf als gevolg van recente koersschommelingen. AMC is namelijk een van de zogeheten Reddit-aandelen, vernoemd naar internetforum Reddit waar beleggers elkaar ertoe aanzetten massaal bepaalde stukken op te kopen.

Beleggers reageerden verder op berichten dat president Joe Biden tijdens onderhandelingen met de Republikeinen heeft aangeboden om zijn voorgestelde verhoging van de vennootschapsbelasting te schrappen. In ruil daarvoor moeten ze akkoord gaan met ten minste 1 biljoen dollar aan nieuwe uitgaven aan infrastructuur. Biden wilde de winstbelasting voor bedrijven eerder opschroeven naar een maximum van 28 procent. Nu zou hij bereid zijn een minimum in te stellen van 15 procent.

De Dow-Jonesindex sloot licht lager op 34.577,04 punten. De brede S&P 500 zakte 0,4 procent tot 4192,85 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq verloor 1 procent op 13.614,51 punten.

De aandacht ging verder uit naar nieuwe cijfers over de wekelijkse uitkeringsaanvragen in de Verenigde Staten die lager uitvielen dan verwacht. Daarnaast nam de banengroei in het Amerikaanse bedrijfsleven sterker toe dan gedacht, aldus loonstrookverwerker ADP. Vrijdag komt het belangrijke banenrapport van de overheid. Marktonderzoeker ISM maakte bekend dat de bedrijvigheid in de Amerikaanse dienstensector recordgroei laat zien.

De euro was 1,2130 dollar waard, tegen 1,2120 dollar bij het slot in Europa. Een vat Amerikaanse olie was vrijwel onveranderd op 68,86 dollar. Brentolie was ook vlak op 71,33 dollar per vat.