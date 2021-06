Grote vraag naar chips jaagt winst chipconcern Broadcom aan

Het Amerikaanse chipconcern Broadcom heeft afgelopen kwartaal goede zaken gedaan door de sterke vraag naar computerchips uit de elektronica-sector en de auto-industrie. De winst ging daardoor scherp omhoog en ook de omzet nam flink toe.

De nettowinst kwam in het op 2 mei afgesloten tweede kwartaal van het gebroken boekjaar uit op bijna 1,5 miljard dollar. Dat was 563 miljoen dollar een jaar geleden. De omzet klom met 15 procent tot 6,6 miljard dollar en Broadcom verwacht dat die dit lopende kwartaal verder zal toenemen.

Topman Hock Tan van het in Californië gevestigde Broadcom sprake in een toelichting van een sterke vraag naar chips in alle eindmarkten van de onderneming.