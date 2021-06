Holland Casino opent zaterdag alle vestigingen

Holland Casino opent zaterdag alle veertien vestigingen. Vanaf die dag zijn alle casino’s weer alle dagen van de week geopend met het volledige spelaanbod inclusief tafelspelen. Ook de restaurants en bars zijn dan weer geopend.

De komende weken zijn nog wel een reservering en geldig testbewijs nodig. Holland Casino, dat dit jaar zijn 45-jarig bestaan viert, hoopt dat verdere versoepelingen zo spoedig mogelijk kunnen worden doorgevoerd zodat een negatief testbewijs om toegang te krijgen snel tot het verleden behoort.

Elke gast van Holland Casino kan zich van tevoren gratis laten sneltesten via testenvoortoegang.nl op een locatie dicht in de buurt. Er zijn ook vaak meerdere testlocaties dicht in de buurt van elk van de Holland Casino’s verspreid over het hele land. Het testresultaat mag bij bezoek maximaal 40 uur oud zijn. Het reserveren kan online in een van de drie tijdsperiodes van 12.00 uur tot 03.00 uur. De restaurants en bars sluiten, conform de landelijke richtlijnen, om 22.00 uur. Holland Casino heeft een protocol voor casinobezoek waarbij de gasten en medewerkers wordt verzocht zich aan de basismaatregelen te houden.

“Het langverwachte moment om weer open te gaan, is dan eindelijk een feit. Onze vakmensen staan te popelen om onze gewaardeerde gasten weer te mogen ontvangen. Gasten geven in groten getale aan echt uit te zien naar weer een gezellige en complete avond uit”, zegt topman Erwin van Lambaart.