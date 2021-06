Kleine verliezen op afwachtende Europese beurzen

De Europese beurzen lieten donderdag overwegend kleine verliezen zien. Beleggers deden het rustig aan in afwachting van het banenrapport van de Amerikaanse loonstrookverwerker ADP. Dat rapport vormt een belangrijke indicator voor het officiële banencijfer van de Amerikaanse overheid, dat vrijdag verschijnt.

Ook worden later op de dag de wekelijkse aanvragen voor werkloosheidsuitkeringen in de Verenigde Staten bekendgemaakt. De situatie op de Amerikaanse arbeidsmarkt is van belang voor beleggers aangezien de werkgelegenheid naast de inflatie een belangrijke rol speelt in het rentebeleid van de Federal Reserve.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,2 procent lager op 717,70 punten. De MidKap verloor 0,3 procent tot 1071,73 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs daalden 0,1 procent. Een sterker dan verwachte toename van de economische bedrijvigheid in de eurozone in mei hield de koersverliezen beperkt. Londen zakte 0,7 procent.

Staalfabrikant ArcelorMittal was de grootste daler in de AEX met een verlies van 1,2 procent. Prosus verloor 0,9 procent. De techinvesteerder neemt technologieplatform Stack Overflow over voor een bedrag van ongeveer 1,8 miljard dollar. Daarmee voegt het bedrijf nog een online-leerplatform toe aan zijn toch al groeiende portfolio. Supermarktconcern Ahold Delhaize was de sterkste stijger met een winst van 1,1 procent.

IMCD won 0,1 procent na een kleine overname in China. De chemicaliëndistributeur koopt zijn Chinese branchegenoot Shanghai Yuanhe Chemicals. Met de overname verbetert IMCD naar eigen zeggen zijn portefeuille in China en zet het bedrijf een strategische stap in de Chinese coatingsmarkt.

Hunter Douglas won 1 procent. Ralph Sonnenberg heeft het overnamebod op de luxaflexmaker gestand gedaan. De oprichter en grootaandeelhouder verhoogde afgelopen maand zijn overnamebod naar 82,00 euro per aandeel en bezit inmiddels ruim 93 procent van alle aandelen Hunter Douglas. De Amerikaanse oliedienstverlener Core Laboratories, die een notering heeft in Amsterdam, was een opvallende stijger met een winst van 13 procent.

In Parijs raakte Rémy Cointreau een eerdere stevige koerswinst weer kwijt en zakte 5,5 procent. De Franse drankengroep kwam met jaarcijfers en kondigde een nieuw aandeleninkoopprogramma aan. Saint Gobian klom bijna 4 procent. De Franse glasproducent verwacht in de eerste helft van het jaar een recordresultaat te behalen.

De euro was 1,2187 dollar waard, tegen 1,2214 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd een fractie duurder op 68,86 dollar. Brentolie kostte 0,1 procent meer op 71,39 dollar per vat.