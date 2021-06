Maxime Verhagen: bestempel de bouw als topsector

Een nieuw kabinet moet de bouw als topsector gaan zien. Daarvoor pleit Maxime Verhagen, voorzitter van Bouwend Nederland, in een gesprek met het ANP. Volgens de branchevoorman levert juist de bouw- en infrasector een “belangrijke bijdrage” aan het herstel van de economie en werkgelegenheid. Daar is “doortastend beleid” voor nodig, maar ook “forse investeringen”.

Voor de bouw zijn continuïteit en standaardisatie belangrijk, legt de oud-CDA-politicus uit. “Er moeten maatregelen komen om grootschalig industrieel geprefabriceerd te kunnen gaan bouwen.” Voor het bijbouwen van 1 miljoen huizen de komende tien jaar moet het beleid niet telkens veranderen. “Op pieken en dalen kunnen aannemers niet inspelen.” Overheden kunnen daar een belangrijke rol in spelen door procedures te versnellen en te zorgen voor voldoende bouwlocaties, denkt Verhagen.

Een nieuw kabinet moet zich daarnaast los van de stikstofcrisis richten op voldoende woningen en duurzaamheid, maar ook investeren in infrastructuur voor de bereikbaarheid en zorgen voor meer aandacht voor techniek in het onderwijs. Dat betoogt Verhagen ook in een brief aan informateur Mariëtte Hamer. Verder wil hij graag een minister voor wonen, ruimte en leefomgeving.

Wat betreft duurzaamheid hoopt Verhagen dat een kabinet geen aanvullende eisen gaat stellen bovenop de wettelijke eisen uit het Bouwbesluit. Dat voorkomt te ambitieuze of onrealistische eisen van gemeenten en dat bouwen onnodig duur wordt. “Stel dezelfde eisen over de hele linie.” Daarnaast pleit hij er al enkele jaren voor dat er meer gegund wordt op duurzaamheid en dat emissieloos bouwen gestimuleerd wordt in overheidsaanbestedingen.

Afvalverwerkingsbedrijf Renewi pleitte onlangs voor normen voor circulariteit vanuit de overheid. Daarmee zou de overgang naar hergebruik van materialen versneld kunnen worden. Ook Verhagen vindt dat een goed idee. “Twee jaar geleden lanceerde toenmalig staatssecretaris Stientje van Veldhoven een voorstel voor de circulaire economie, maar er is nog altijd geen norm. De Tweede Kamer moet zich ook realiseren dat als je extra eisen stelt, je daarvoor moet betalen. Een energieneutrale woning kost meer om te maken. De gedachte dat we de doelen van Parijs halen zonder te investeren, daar moeten we vanaf.”

Daarnaast waarschuwde Verhagen onlangs al voor problemen in de infrasector. Daar droogt het werk op, omdat het geld volgens de voorman vanuit de overheid opdroogt. Dat leidt op termijn tot een tekort aan tienduizenden banen, zei hij, terwijl we die mensen hard nodig hebben “om onszelf uit de coronacrisis te investeren”.