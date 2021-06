‘Nederlander heeft gemiddeld 51 euro over voor EK-titel Oranje’

Een Nederlander heeft er gemiddeld 51 euro voor over als daarmee het Nederlands elftal het EK zou winnen. In veel andere landen waaronder Italië en Spanje zijn fans bereid om veel meer uit te geven. Dat meldt ING op basis van een onderzoek naar hoe consumenten in de deelnemende landen tegen voetbal aankijken.

Bij het vorige voetbaltoernooi waar Oranje aan meedeed, het WK van 2014, hadden Nederlanders gemiddeld nog 39 euro over voor de eindzege. “We hebben dan ook twee eindtoernooien aan ons voorbij moeten laten gaan en zijn in de tussentijd, ondanks de coronacrisis, er in koopkracht op vooruitgegaan”, zegt Marten van Garderen, econoom van het ING Economisch Bureau.

In vergelijking met inwoners van andere landen hebben Nederlanders een stuk minder over voor de winst op het Europees Kampioenschap. Italianen zijn met 528 euro bereid het hoogste bedrag neer te tellen. Zweden (266 euro) en Spanje (245 euro) completeren de top drie. Het zuiniger Nederlandse ‘offer’ staat op de twaalfde plek.

Ruim een kwart van de Nederlanders speelt mee in één of meerdere voetbalpools met vrienden of collega’s. Eén op de drie mannen speelt mee en één op de vijf vrouwen. Er wordt gemiddeld 16 euro per persoon ingezet. Dat betekent dat er in Nederland in totaal ruim 60 miljoen euro op het spel staat, aldus ING.

In andere landen wordt door deelnemers gemiddeld een veel hoger bedrag ingezet. Oostenrijkers staan op de eerste plaats met 91 euro, gevolgd door Zweden (86 euro) en Italië (78 euro).