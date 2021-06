President Biden zet meer Chinese bedrijven op zwarte lijst

De Amerikaanse president Joe Biden heeft meer Chinese bedrijven op een zwarte lijst voor Amerikaanse investeringen gezet omdat die bedrijven nauwe banden met het Chinese leger zouden hebben. Daarmee borduurt Biden voort op het harde beleid van zijn voorganger Donald Trump tegen China.

In totaal staan nu 59 bedrijven op de zwarte lijst. Dat waren er eerder 31. Het verbod op nieuwe investeringen gaat in op 2 augustus en Amerikaanse investeerders hebben daarna een jaar de tijd om alle investeringen van de hand te doen. De bedrijven zoals technologieconcern Huawei Technologies, maar ook grote telecomconcerns worden ervan verdacht het Chinese leger en veiligheidsapparaat te helpen met leveringen en andere diensten. Daarnaast wordt Huawei door Washington ook beschuldigd van spionage voor China, iets wat het bedrijf ontkent.

Peking is al langer kwaad over de zwarte lijst en zegt dat die politiek gemotiveerd is. China heeft gezegd de belangen van Chinese bedrijven te zullen beschermen.