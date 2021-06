‘Projecten met waterstof beginnen al, maar wetgeving ontbreekt’

Waterstof wordt waarschijnlijk erg belangrijk voor een duurzame energievoorziening. Er worden ook al proefprojecten opgezet. Maar er zijn op dit moment nog geen specifieke regels voor het aanleggen en beheren van een veilige waterstofinfrastructuur binnen de gebouwde omgeving. Daarop wijst de Autoriteit Consument & Markt (ACM), die aan de overheid vraagt om alles snel wettelijk te regelen.

Consumenten kunnen de komende jaren steeds vaker te maken krijgen met pilots waarbij nieuwe duurzame energiebronnen in de praktijk worden getest, schat de toezichthouder in. Een voorbeeld daarvan is het gebruik van waterstof voor het verwarmen van huizen. Maar formeel is het voor netbeheerders nu niet toegestaan deel te nemen aan dit soort experimenten. Ze mogen alleen wettelijke taken uitvoeren, oftewel het beheer van het elektriciteit- en gasnet.

Een en ander betekent ook dat de ACM hierop nu geen toezicht kan houden en niet kan optreden als bijvoorbeeld de leveringszekerheid onvoldoende gegarandeerd is. Ook is er nog geen toezichthouder aangewezen als het gaat om de veiligheid bij het leveren van waterstof aan consumenten.

“Om de energietransitie mogelijk te maken kunnen experimenten een belangrijke rol spelen”, geeft ACM-bestuurslid Manon Leijten aan. Dit moet volgens haar wel gebeuren binnen duidelijke kaders, zodat consumentenbelangen en de veiligheid goed geborgd zijn. Leijten stelt dat de ACM die kaders voor experimenten samen met andere betrokken partijen wil opstellen. “Tegelijkertijd roepen wij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat op om haast te maken met wetgeving.”