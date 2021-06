Rotterdamse miljoenen voor overgang naar duurzame energie

Om de overgang naar duurzame energie in de regio Rotterdam aan te jagen wordt een speciaal fonds opgericht met daarin 100 miljoen euro. Dat geld is bedoeld voor projecten tot een bedrag van 10 miljoen euro voor bijvoorbeeld het recyclen van plastics, het realiseren van infrastructuur voor waterstof, de grootschalige opslag van energie en de verdere elektrificatie van industrie en vervoer.

Er is in de regio Rotterdam een berg werk te verzetten om aan de klimaatdoelen van Parijs te voldoen. De regio met daarin ook de Rotterdamse haven zijn goed voor circa 20 procent van de landelijke CO2-uitstoot. Volgens de initiatiefnemers van het fonds, de gemeente Rotterdam, InnovationQuarter en de regionale ontwikkelingsmaatschappij voor Zuid-Holland is er een “aanzienlijke hobbel” te nemen om in 2050 klimaatneutraal te zijn.

Het fonds wordt later op donderdag officieel gelanceerd. Naast het vinden van duurzame oplossingen is het geld ook bedoeld om Rotterdam als stad sneller uit de crisis te krijgen.