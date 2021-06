‘Rusland denkt dat Nord Stream 2 eind dit jaar eindelijk af is’

De Russische regering rekent erop dat de aanleg van het omstreden gaspijpleidingsproject Nord Stream 2 tussen Rusland en Duitsland tegen het einde van dit jaar eindelijk klaar zal zijn. Dat heeft de Russische vicepremier Alexander Novak gezegd volgens het Russische persbureau TASS. Aan het project wordt al jaren gewerkt.

De pijpleiding is al voor het grootste deel af, maar er was recent nog veel gesteggel over. Van werkzaamheden in Duitsland komt daardoor al lang weinig terecht. De Verenigde Staten zijn tegen de pijpleiding, omdat Moskou daarmee meer invloed in West-Europa zou krijgen. Washington dreigde eerder ook voortdurend met sancties voor ondernemingen die meewerken aan de aanleg. Bij het project zijn veel bedrijven betrokken, onder meer olie- en gasconcern Shell.

Onlangs leken de Amerikanen wel iets bij te draaien, door zich wat minder hard op te stellen. President Joe Biden heeft namelijk aangegeven dat het opleggen van Amerikaanse sancties tegen Nord Stream 2 niet productief zou zijn, omdat die de relatie tussen de VS en Europa zouden schaden. Biden stelde wel altijd tegenstander te zijn geweest van Nord Stream 2, maar gaf aan dat maatregelen op dit moment geen zin meer hebben nu de ruim 1200 kilometer lange pijplijn nagenoeg aangelegd is.

Ook landen als Polen en Oekraïne zijn fel tegen het project. Duitsland heeft alle kritiek altijd verworpen en stelt juist dat de gaspijplijn zorgt voor een directe en zekere energietoevoer. Met Nord Stream 2 moet de capaciteit voor gasleveranties van Rusland aan Duitsland worden verdubbeld.