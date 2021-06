‘Thuiswedstrijden Oranje tijdens EK economisch niet interessant’

De drie thuiswedstrijden van het Nederlands elftal tijdens het EK-voetbal zijn wat betreft de economie niet zo interessant voor het land. Dat zegt sporteconoom Pieter Verhoogt van onderzoeksbureau Sport2B. “Voor Oranje is het leuk dat ze thuis spelen, maar economisch gezien heb je liever Duitsland tegen Engeland”, zegt hij.

De fans van andere landen zouden bij zo’n wedstrijd vaker in Nederland blijven overnachten. “Supporters van Oranje komen kijken en gaan daarna weer naar huis. Dat betekent dat bijvoorbeeld de horeca minder zal gaan profiteren”, aldus Verhoogt. Hij denkt dan ook dat Amsterdam niet zoveel gaat profiteren van de drie wedstrijden van het Nederlands elftal.

“Een landencamping voor fans zou ideaal zijn geweest”, zegt hij. Als de Zweden bijvoorbeeld hun wedstrijden in Kopenhagen, Londen en München moesten afwerken, hadden ze in Nederland hun kamp kunnen opslaan. “Je verdient geld als buitenlanders komen overnachten.”

Het toernooi is anders opgezet dan normaal, met speelsteden door heel Europa. Per wedstrijd zijn in de Amsterdam ArenA 16.000 fans welkom. Een stuk minder dan gepland, door de lockdownmaatregelen om het aantal coronabesmettingen te beperken.

Vanwege die maatregelen zijn er volgens ING dit EK andere winnaars en verliezers. Cafés moeten hun gebruikelijke impuls van zo’n toernooi grotendeels missen. Kijken op grote schermen op pleinen lijkt sowieso verboden te blijven. Mogelijk kan bij latere wedstrijden in het toernooi wel in de horeca op schermen worden gekeken.

Volgens ING lijkt het erop dat supermarkten meer omzet zullen maken omdat fans vaker wedstrijden thuis gaan volgen. De supers verkopen dan naar verwachting meer hapjes en drankjes. “Dat kan per wedstrijd nog miljoenen euro’s extra omzet in het supermarktlaatje brengen”, zegt Marten van Garderen, econoom van het ING Economisch Bureau. “Bovenop de extra omzet van zo’n 10 miljoen euro per wedstrijd, die een regulier eindtoernooi normaliter oplevert.”