United Airlines koopt supersonische vliegtuigen

De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij United Airlines gaat vijftien supersonische vliegtuigen kopen van het bedrijf Boom Supersonic. Daarmee zou voor het eerst in de commerciële luchtvaart weer sneller dan het geluid kunnen worden gevlogen sinds de Brits-Franse Concorde in 2003 buiten dienst werd genomen.

De toestellen genaamd ‘Overture’ zullen worden gekocht zodra ze aan eisen rond bijvoorbeeld veiligheid en duurzaamheid van United voldoen. Er is een optie om nog eens 35 vliegtuigen te kopen. De eerste passagiersvluchten zouden in 2029 moeten beginnen met het toestel. Door de hoge snelheid kan een vlucht van New York naar Londen ongeveer 3,5 uur duren, terwijl dit normaal gesproken ongeveer 7 uur is.

United heeft gezegd dat de vliegtuigen volledig op duurzame brandstoffen moeten gaan vliegen en plaats gaan bieden aan 65 tot 88 passagiers. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA moet wel toestemming geven voor het vliegen met de toestellen. De productie van de Overture bij het in Denver gevestigde Boom zou in 2023 moeten beginnen.

De Concorde werd 27 jaar gebruikt door British Airways en Air France op vooral trans-Atlantische routes.