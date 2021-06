Witte Huis: bedrijven moeten meer doen tegen cyberaanvallen

Het Witte Huis vindt dat bedrijven meer moeten doen om zichzelf te beschermen tegen cyberaanvallen en computerhacks, nadat eerder een belangrijke oliepijpleiding in de Verenigde Staten en een grote vleesverwerker doelwit werden. Volgens de adviseur van president Joe Biden op het gebied van cyberveiligheid zijn er steeds vaker grote aanvallen.

“De dreigingen zijn serieus en ze vinden vaker plaats. We dringen er bij jullie op aan om noodzakelijke stappen te nemen om jullie organisaties en het Amerikaanse publiek te beschermen”, aldus de adviseur Anne Neuberger. Volgens haar is geen enkel bedrijf, groot of klein, veilig. Het Witte Huis zegt dat het versterken van de bescherming tegen cyberaanvallen een topprioriteit is voor Biden, maar dat bedrijven hier ook meer eigen verantwoordelijkheid voor moeten nemen.

Door de cyberaanval op ’s werelds grootste vleesverwerker JBS werd eerder deze week een aanzienlijk deel van de Noord-Amerikaanse vleesindustrie platgelegd. Ook in AustraliĆ« werden fabrieken stilgelegd door de aanval die zou zijn uitgevoerd door Russische hackers. De hackaanval kwam niet lang na een grote cyberaanval tegen het Amerikaanse Colonial Pipeline. Door die hack van ruim drie weken geleden moest een belangrijke oliepijplijn tijdelijk worden platgelegd, waardoor er tekorten aan benzine bij tankstations ontstonden en de brandstofprijzen flink stegen. Ook hier worden Russische hackers verdacht.

Het Amerikaanse ministerie van Justitie gaat nu onderzoeken naar aanvallen met ransomware een vergelijkbare prioriteit geven als terrorisme, zei een hooggeplaatste functionaris. Daarover zouden donderdag interne richtlijnen zijn uitgestuurd naar openbaar aanklagers door de hele VS. Informatie moet dan centraal worden verwerkt door een onlangs opgerichte taskforce in Washington.