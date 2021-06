‘Zonnepanelen gevaar voor hulpdiensten door frequentiestoringen’

Zonnepanelen zorgen voor ernstige verstoringen in het communicatiesysteem van brandweer-, politie- en ambulancediensten, C2000. Dat komt omdat de gebruikte apparatuur “regelmatig” niet aan de eisen voldoet. Ook liggen de zonnepanelen hoog en zorgen ze “de hele dag” voor storende signalen. Als er niets gebeurt, wordt het probleem steeds groter, zegt het Agentschap Telecom in zijn jaarverslag.

De dienst zegt het afgelopen jaar veel contact te hebben gehad met de installatiebranche om de kans op storingen te kunnen verminderen. Ook onderzocht het de onderdelen van zonnepanelen.

Het agentschap is ook een zaak gestart tegen een fabrikant. Die moet bestaande apparatuur die stoort aanpassen, anders volgt er een boete. De dienst wil niet zeggen om welke fabrikant het gaat. Het Agentschap Telecom heeft andere toezichthouders in Europa over de zaak geïnformeerd, omdat de fabrikant ook in andere Europese landen producten op de markt brengt. Daar spelen soortgelijke problemen.

Volgens het agentschap zijn de energievoorziening en de digitale infrastructuur steeds meer afhankelijk van elkaar. Dat zorgt voor “nieuwe kwetsbaarheden en maatschappelijke risico’s”, schrijft de dienst. Steeds meer energievoorzieningen, zoals laadpalen en elektrische auto’s, hebben slimme technologie die bijvoorbeeld verbonden is met het internet, maar waarvan de kwetsbaarheden nog niet helemaal duidelijk zijn. Zo kunnen systemen van elektrische auto’s bijvoorbeeld gehackt worden.

Verder signaleert het agentschap dat een toenemend aantal draadloze apparaten ongewild stoorsignalen produceert. Ook is de dienst een onderzoek gestart naar verstoringen op gps-ontvangers. Jaarlijks maken overheden, bedrijven en consumenten bij de dienst ongeveer 700 meldingen van het verstoringen van draadloze toepassingen of apparaten.