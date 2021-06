‘Zware industrie moet meer meebetalen aan klimaatoplossingen’

De kosten voor klimaatmaatregelen zijn niet eerlijk verdeeld. Volgens verschillende mkb-organisaties moet vooral de zware industrie meer doen om de uitstoot van de eigen CO2 te verlagen. In een brief aan informateur Mariëtte Hamer stellen zij dat het tijd wordt dat de industrie haar “eerlijke deel” bijdraagt. Verder moet de energietransitie in een volgend kabinet ‘mkb-vriendelijker’ worden.

Onder de ondertekenaars zijn onder meer metaalverwerkers, spuitgieters, bakkers, meubelmakers, drukkers, slagers en bloemisten. Zij vertegenwoordigen 45.000 bedrijven met 500.000 werknemers en een gezamenlijke omzet van 165 miljard euro. Ook Milieudefensie is een van de ondertekenaars.

Volgens de briefschrijvers bestaat de zware industrie in Nederland uit een dozijn bedrijven in de staalsector, chemie en olieraffinaderijen. Samen zijn ze verantwoordelijk voor bijna een kwart van de Nederlandse CO2-uitstoot. “Door talloze vrijstellingen betalen deze bedrijven niet alleen nauwelijks energiebelastingen, maar ze dragen ook amper bij aan het vullen van de subsidiepot voor vergroening van de industrie”, aldus Milieudefensie.

Daarbij hebben veel mkb’ers in die sectoren niet of nauwelijks voordeel van subsidieregelingen die vooral bedoeld zijn voor CO2-opslag en waterstoftechnieken waarvan de zware industrie profiteert. “Het mkb betaalt dus voor iets waar ze zelf niets aan hebben”, zo klinkt het. “Daarmee is de rekening van de energietransitie de afgelopen jaren eenzijdig bij mkb-ondernemers gelegd.”