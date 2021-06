ABN AMRO: versoepelingen leidden tot enorme omzetstijging winkels

Dat winkels weer volledig open mochten heeft ertoe geleid dat consumenten daar veel meer geld uitgaven. Vanaf 28 april mochten winkels weer klanten ontvangen zonder afspraak na een versoepeling van de coronamaatregelen. Sportwinkels en elektronicazaken verdubbelden hun omzet in mei ten opzichte van de maand voor de heropening. Dat meldt ABN AMRO op basis van de transactiedata van pinbetalingen tot eind mei.

Elektronicazaken profiteerden met een plus van 121 procent het meest van de volledige heropening. Ook de omzet van sportwinkels (plus 114 procent), meubelzaken (plus 85 procent), kledingwinkels (plus 71 procent) en doe-het-zelfzaken (plus 70 procent) steeg enorm. Dat ging deels ten koste van de verkoop via internet.

Volgens de bank laat vooral kledingverkoop een duidelijke verschuiving zien van online terug naar de winkel. De verkoop van kleding online daalde met 8 procent. “Er lijkt dus een duidelijke groep consumenten te zijn die liever kleding in de winkel ziet en past dan dat zij deze online kopen”, aldus ABN AMRO.

De supermarkten en voedingsspeciaalzaken zagen hun omzet stijgen tijdens de coronacrisis. Toch daalde hun verkoop nog niet hard doordat winkels weer volledig open mochten en de horeca gedeeltelijk. Supermarkten verloren 2 procent omzet en speciaalzaken 5 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Ten opzichte van dezelfde periode in 2019 zetten voedingsspeciaalzaken nog steeds 51 procent meer om. Voor de supermarkten was dat 21 procent meer.

ABN AMRO verwacht dat de omzet van supermarkten en speciaalzaken verder kan terugvallen wanneer de lockdownmaatregelen voor de horeca verder worden versoepeld. Mogelijk gaan mensen dan weer vaker buitenshuis eten. Aan de andere kant kunnen het Europees Kampioenschap voetbal en de Olympische Spelen de thuisconsumptie juist versterken, aldus de bank.