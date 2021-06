Amerikaanse bedrijven nemen weer meer mensen aan

Amerikaanse werkgevers hebben in mei meer personeel aangenomen, terwijl de grootste economie ter wereld verder herstel toonde van de coronacrisis. Geholpen door het snelle tempo van de vaccinatiecampagne keerden veel mensen terug op de arbeidsmarkt in de Verenigde Staten.

Uitgezonderd de landbouwsector kwamen er 559.000 banen bij. Daarmee is de banenaanwas in mei duidelijk weer aangetrokken, na de flinke dip in april. Alles bij elkaar staat nu nog ongeveer 5,8 procent van de Amerikaanse beroepsbevolking als werkloos te boek. Dat was in april nog 6,1 procent.

Door de heropening van winkels en horecagelegenheden steeg de vraag naar arbeidskrachten in die sectoren. Ook was er meer werk in het onderwijs. Maar het banencijfer dat de Amerikaanse overheid vrijdag naar buiten bracht was wel lager dan economen in doorsnee hadden verwacht. Hun inschatting voor de werkloosheid was daarentegen iets pessimistischer dan er nu in het banenrapport staat.

Een maand geleden viel het maandelijkse banenrapport nog zwaar tegen, wat erop duidde dat de Amerikaanse arbeidsmarkt ook nog steeds worstelde met de pandemie. Volgens een bijgesteld cijfer kwamen er in april 278.000 banen bij, waar oorspronkelijk rekening was gehouden met de aanwas van bijna 1 miljoen banen. Die tegenvaller over april had vooral te maken met het verdwijnen van tijdelijk uitzendwerk. Bovendien gingen arbeidsplaatsen verloren onder bezorgers en pakketvervoerders, waar tijdens het hoogtepunt van de lockdowns nog veel extra vraag naar was.