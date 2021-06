‘Apple wil met nieuwe iPads spurt in de verkopen vasthouden’

Apple werkt naar verluidt aan een nieuwe iPad Pro die draadloos kan opladen. Ook zou het techconcern na lange tijd weer met een nieuwe versie van de iPad Mini willen komen. Naar verwachting komt die laatstgenoemde dit jaar al op de markt, het apparaat dat zonder snoertje kan opladen zou volgend jaar uitgebracht worden. Op deze manier zou Apple proberen om de sterke spurt in de verkopen van zijn iPads ook na de coronapandemie vast te houden.

Een en ander heeft persbureau Bloomberg vernomen van ingewijden. De iPad werd afgelopen jaar opnieuw een belangrijk onderdeel van Apple’s assortiment. Veel mensen waren vanwege de virusuitbraak op zoek naar nieuwe manieren om makkelijk thuis te werken, te studeren en zich te ontspannen. De iPad sloot daar goed op aan, want de verkoop ervan schoot in de eerste helft van vorig jaar met zo’n 43 procent omhoog ten opzichte van een jaar eerder.

Inmiddels is het 2021 maar Apple doet nog steeds goede zaken. In de eerste drie maanden van het jaar werd op jaarbasis opnieuw veel meer omzet behaald en de nettowinst verdubbelde ruimschoots, zo werd in april bekendgemaakt. Vooral de sterke iPhoneverkopen droegen daar aan bij. Ook de verkopen van de Mac-computers stegen hard, met 70 procent. Door het thuiswerken werden er nog altijd veel meer computers verkocht.