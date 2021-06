Beleggers in Japan nemen winst in afwachting banencijfer VS

De aandelenbeurs in Tokio is vrijdag met verlies gesloten. Beleggers namen wat winst na de recente sterke opmars en keken vooral uit naar het belangrijke Amerikaanse banenrapport, dat later op de dag verschijnt. Een sterke banengroei in de Verenigde Staten zou de Federal Reserve ertoe kunnen bewegen om het stimuleringsbeleid eerder dan verwacht terug te schroeven. Donderdag kwamen al gegevens naar buiten die wijzen op een sterk herstel van de arbeidsmarkt in de grootste economie ter wereld.

De toonaangevende Nikkei in Tokio ging 0,4 procent lager het weekeinde in op 28.941,52 punten. De technologiebedrijven werden van de hand gedaan in navolging van de koersverliezen onder Amerikaanse sectorgenoten. Techinvesteerder SoftBank verloor ruim 1 procent en robotmaker Fanuc daalde 2 procent. Autofabrikant Toyota zette daarentegen de opmars voort en klom dik 1 procent tot een nieuw recordniveau. Ook de Japanse spoorwegbedrijven gingen verder vooruit door de hoop dat mensen weer vaker de trein zullen nemen door de versnelling van het vaccinatieprogramma in Japan.

De Chinese beurzen lieten een gemengd beeld zien na het nieuws dat de Amerikaanse president Joe Biden meer Chinese bedrijven op een zwarte lijst heeft gezet. In totaal staan nu 59 bedrijven op de lijst. Amerikaanse bedrijven en investeerders mogen geen zaken doen met deze bedrijven omdat ze volgens Washington nauwe banden hebben met het Chinese leger. De beurs in Shanghai won 0,3 procent en de Hang Seng-index in Hongkong verloor 0,3 procent.

Het Chinese webwinkelconcern Alibaba daalde 0,1 procent in Hongkong. Ant Group, het betaalbedrijf van Alibaba, heeft goedkeuring gekregen van de Chinese autoriteiten om te opereren als een financieringsmaatschappij voor consumenten. De goedkeuring is een belangrijke stap in de gedwongen herstructurering van de activiteiten van Ant Group. Peking hield de beursgang van Ant Group vorig jaar tegen vanwege zorgen over het toezicht op de kredietactiviteiten van het bedrijf.