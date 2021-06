‘Beurs Amsterdam loopt mogelijk beursgang Universal Music mis’

De Amsterdamse beurs loopt mogelijk toch de beursgang mis van Universal Music Group (UMC). Dat is het muzieklabel achter popsterren als Lady Gaga, Taylor Swift en Billie Eilish. Moederbedrijf Vivendi zou in onderhandeling zijn met een lege beurshuls van de Amerikaanse miljardair Bill Ackman, meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden.

Pershing Square Tontine Holdings, de zogeheten spac van de Amerikaan, is genoteerd aan de beurs in New York. Het fusiebedrijf zou worden gewaardeerd op zo’n 40 miljard dollar. Eerder dit jaar maakte het Franse mediaconglomeraat Vivendi nog bekend dat het van plan was om UMC voor het einde van het jaar naar de beurs in Amsterdam te brengen.

Ackman had zijn spac, een speciaal overnamevehikel, al eerder opgericht. Daarmee wist hij 4 miljard dollar op te halen. Eerder zou hij hebben onderhandeld met woningverhuurwebsite Airbnb over een overname. Doorgaans halen spacs geld op de kapitaalmarkten op om daarmee een aankoop te doen. Dat kan een start-up zijn, maar waarschijnlijker is het om een overname of een fusie te regelen. Zo’n fonds is speculatief van aard, ook omdat het geen vastomlijnd bedrijfsplan heeft.