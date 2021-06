Bitcoin verliest aan waarde na ‘gebroken hart’ Elon Musk

De bitcoin verloor vrijdag aan waarde na een paar cryptische tweets van Elon Musk. De Tesla-topman twitterde “#Bitcoin”, met daarnaast een emoji van een gebroken hart. De koers van de belangrijkste cryptomunt leek zich de afgelopen week te stabiliseren.

Rond 08.30 uur (Nederlandse tijd) was een bitcoin 36.760 dollar waard na een koersdaling van zo’n 5 procent in de afgelopen 24 uur. De nieuwe stand ligt bijna 30.000 dollar lager dan het recordniveau van bijna 65.000 dollar dat half april werd bereikt.

Die daling wordt onder meer toegeschreven aan de ophef over het hoge energieverbruik bij het zogenoemde ‘minen’ van digitale munten zoals bitcoins. Daarvoor zouden vaak ook fossiele brandstoffen worden gebruikt. Onder meer Musk noemde dat energieverbruik krankzinnig.

Ondanks de daling van de bitcoin in mei is de digitale munt nog steeds bijna vier keer zoveel waard als een jaar geleden. Ether, in totale waarde de tweede cryptomunt, is in een jaar tijd ruim tien keer zoveel waard geworden.