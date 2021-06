ING hekkensluiter in nipt hogere AEX na adviesverlaging

Het aandeel ING stond vrijdag onderaan in een nipt hogere AEX-index na een adviesverlaging voor het financiële concern. Beleggers waren verder vooral in afwachting van het belangrijke banenrapport van de Amerikaanse overheid, dat later op de dag verschijnt. Een sterke banengroei zou kunnen leiden tot speculatie dat de Federal Reserve zijn stimuleringsbeleid sneller dan verwacht zal gaan afbouwen. Donderdag wezen de banencijfers van loonstrookverwerker ADP en een daling van de uitkeringsaanvragen al op een sterk herstel van de Amerikaanse arbeidsmarkt.

De hoofdindex op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,1 procent in de plus op 717,62 punten. De MidKap won ook 0,1 procent, tot 1071,23 punten. De graadmeters in Londen en Parijs bleven vrijwel ongewijzigd. Frankfurt klom 0,2 procent.

ING kampte met een verkoopadvies door Barclays en zakte dik 2 procent. Winkelvastgoedconcern Unibail-Rodamco-Westfield behoorde ook tot de grootste dalers in de AEX met een verlies van 1 procent. Fintechbedrijf Adyen toonde herstel na de recente koersdalingen en ging aan kop met een plus van 1,5 procent. De chipbedrijven ASMI en Besi wonnen 0,3 procent na sterke resultaten van het Amerikaanse chipconcern Broadcom.

In de MidKap won Pharming 1,8 procent. Het biotechnologiebedrijf heeft overeenstemming bereikt met het Spaanse Ministerie van Volksgezondheid over de vergoeding voor Ruconest in Spanje. Ruconest wordt gebruikt voor de behandeling van acute aanvallen van erfelijk angio-oedeem. Galapagos klom 0,6 procent. De biotechnoloog maakte positieve resultaten bekend van het onderzoek naar het middel filgotinib bij patiënten met colitis ulcerosa, een ontsteking van de slijmvlieswand van de dikke darm en endeldarm.

Holland Colours steeg 2,7 procent na publicatie van de jaarcijfers. De verfspecialist boekte in het afgelopen boekjaar, dat liep tot eind maart, minder omzet. De winst viel wel hoger uit dankzij lagere kosten.

De luchtvaartmaatschappijen stonden onder druk na het besluit van de Britten om Portugal weer van de lijst van toegestane vakantiebestemmingen te halen en geen nieuwe landen toe te voegen. De budgetmaatschappijen easyJet en Ryanair verloren 2 en 1 procent. IAG, het moederbedrijf van British Airways en Iberia, zakte 2 procent. In Amsterdam daalde Air France-KLM 2 procent.

De euro was 1,2112 dollar waard, tegen 1,2120 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 0,4 procent tot 69,08 dollar. Brentolie werd 0,3 procent duurder op 71,54 dollar per vat.