Koolmees noemt besluit Booking.com

“Terecht en verstandig dat ze deze stap hebben gezet.” Zo reageert demissionair minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) op het besluit van Booking.com om de coronasteun terug te betalen aan de Nederlandse overheid.

Over die steun was ophef ontstaan omdat het bedrijf miljoenen aan bonus aan de top zou uitkeren, terwijl het ook coronasteun ontving. De Tweede Kamer wilde dat Booking.com de steun zou terugbetalen. Koolmees zei deze week in de Kamer dat er niets aan te doen was.

De bewindsman is vrijdagmorgen door Booking.com op de hoogte gesteld van het besluit. Hij heeft het bedrijf toen ook laten weten het besluit verstandig te vinden.