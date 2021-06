Poetin: belangrijk deel gaspijplijn Nord Stream 2 compleet

De aanleg van een belangrijk deel van de gaspijplijn Nord Stream 2 tussen Rusland en Duitsland is afgerond. Dat zei de Russische president Vladimir Poetin op een internationaal economisch forum in Sint-Petersburg.

Volgens Poetin werd eerder op de dag de aanleg van de eerste lijn van de dubbele pijpleiding in Duitse wateren afgerond. Het werk aan de tweede lijn gaat verder, aldus de president. Het is de bedoeling van Rusland om voor het einde van dit jaar alle werkzaamheden af te ronden. De pijpleiding is meer dan 1200 kilometer lang en loopt via de Oostzee. Met Nord Stream 2 moet de capaciteit voor gasleveranties van Rusland aan Duitsland worden verdubbeld. Bij het project zijn veel bedrijven betrokken, onder meer olie- en gasconcern Shell.

Onlangs werd nog bekend dat de Verenigde Staten afzien van sancties tegen het bedrijf dat toezicht houdt op de aanleg van Nord Stream 2. President Joe Biden zei dat sancties geen zin meer hebben nu het project bijna klaar is en dat die de relaties met Europa zouden schaden. Washington uitte vaak kritiek op het project omdat Europa afhankelijker zou worden van Russisch aardgas, waarmee Moskou meer invloed krijgt in West-Europa. Dat zou ten koste gaan van de veiligheid.

Ook landen als Polen en Oekraïne zijn fel tegen het project. Duitsland heeft die kritiek altijd verworpen en stelt juist dat de gaspijplijn zorgt voor een directe en zekere energietoevoer.