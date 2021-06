Rechter: KVK mag toegang tot handelsregister nog niet beperken

De Kamer van Koophandel (KVK) mag voorlopig nog niet de toegang tot het handelsregister beperken. De rechter heeft dat besloten in een kort geding. Tot er een uitspraak is in een bodemprocedure, blijft de oude situatie geldig en mag de KVK de informatiebranche niet weren van haar handelsregister. De Vereniging voor zakelijke B2B informatie (VVZBI) spande het kort geding aan tegen de KVK.

In het kort geding volgde ook een besluit over een pilot van de KVK, waarbij een klein aantal afnemers een signalering ontvangt van wijzigingen in het handelsregister. De rechter wees de eis om de pilot te stoppen af, omdat deze kwestie te ingrijpend is om in een kort geding te beslissen. Wel eist de rechter van de KVK om te wachten met het invoeren van nieuwe overeenkomsten tot de rechter in de bodemprocedure heeft beslist.

De VVZBI vindt dat de KVK zich ten onrechte beroept op het databankenrecht. Dat recht beschermt tegen het opvragen of hergebruiken van de informatie die daarin staat. De VVZBI meent dat de KVK dit recht niet mag inroepen omdat die een overheidsinstantie is en daarvoor geldt het databankenrecht niet.

Alle ondernemingen in Nederland moeten zich verplicht inschrijven bij de KVK en leveren dan informatie aan over bijvoorbeeld de naam van het bedrijf en contactgegevens, maar ook de namen van de personen die tekenbevoegd zijn namens het bedrijf. Bedrijven deponeren ook hun jaarrekeningen bij de KVK.