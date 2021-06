Turkije doet opnieuw grote gasvondst in Zwarte Zee

Turkije heeft opnieuw een groot gasveld ontdekt in de Zwarte Zee. Volgens de Turkse president Recep Tayyip Erdogan gaat het om een veld van 135 miljard kubieke meter. Het veld werd gevonden in het zuidelijke deel van de Zwarte Zee.

Vorig jaar deed Turkije ook al een grote gasvondst, van 405 miljard kubieke meter in het westelijke deel van de Zwarte Zee. Dat was de grootste ontdekking van aardgas ooit voor het land. De productie uit dat veld moet in 2023 gaan beginnen. Volgens Erdogan kan er nog meer goed nieuws aankomen wat betreft de ontdekking van gasvelden in de Zwarte Zee.

De gasvelden moeten Turkije minder afhankelijk maken op het gebied van energie. Nu moet het land nog veel gas en olie importeren uit het buitenland. Jaarlijks verbruikt Turkije ongeveer 45 miljard tot 50 miljard kubieke meter gas.