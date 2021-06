Winnende ontwerp showwoning Floriade ‘voorbeeld voor de toekomst’

Het winnende ontwerp voor het Rijksoverheidspaviljoen voor de wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade in 2022, valt op door de duurzame bouwmethode. Deze is bijna volledig gebaseerd op hernieuwbare materialen. De winnaar, de Noordereng Groep, geeft volgens de selectiecommissie een goed voorbeeld voor hoe huizen in de toekomst gebouwd moeten worden in Nederland. Het ontwerp heeft gewonnen doordat het de mogelijk biedt om in korte tijd, op een duurzame manier en met een lage emissie, veel nieuwe woningen te bouwen.

Het ontwerp heeft de naam ‘Di-X Natural Paviljoen’ en draait om de zogenaamde ‘HoutKern Bouwmethode’. Die is ontwikkeld als één van de oplossingen voor het Nederlandse woningbouwvraagstuk. Deze bouwmethode is duurzaam, bijna volledig gemaakt van hernieuwbare materialen en herbruikbaar. Xander de Bruine, programmamanager van Floriade en lid van de selectiecommissie, noemt het gebouw “een van de meest duurzame innovaties”. Het laat volgens De Bruine de mogelijkheden zien van onder meer het toepassen van groen in de toekomstige woon- en werkomgeving.

Volgens De Bruine draagt het ontwerp bij aan de ontwikkeling van ‘biobased bouwen’, dat is bouwen met hernieuwbare materialen. “De Noordereng Groep denkt na over de verandering van de toekomstige woningbouw in Nederland. Het natuurpaviljoen dat ze hebben ontworpen bestaat voor 95 procent uit duurzame materialen die grotendeels hun oorsprong hebben in Nederland. Ook hebben ze gekeken naar de fundering, hoe dat duurzamer kan door het materiaal bijvoorbeeld lichter te maken en door minder materiaal te gebruiken.” De Bruine prijst daarnaast het gegeven dat het paviljoen na de Floriade een tweede leven krijgt als reizend natuurpaviljoen, waarna het uiteindelijk een thuis krijgt in Almere in 2025.

De Floriade Expo, van 14 april tot en met 9 oktober 2022, heeft als thema ‘Growing Green Cities’. De Nederlandse tuinbouw zal samen met nationale en internationale deelnemers groene oplossingen laten zien die steden leuker, leefbaarder en duurzamer maken.