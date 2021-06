China wil informatie over klimaat en uitstoot verplicht stellen

China wil het openbaar maken van informatie over klimaat en CO2-uitstoot in de toekomst verplicht stellen. Het land heeft hiermee al getest bij enkele commerciële banken en een aantal beursgenoteerde bedrijven, maar wil die verplichting verder uitrollen, zei centrale bankgouverneur Yi Gang van de People’s Bank of China (PBOC), tijdens een paneldiscussie die werd georganiseerd door de Bank for International Settlements.

De Chinese president Xi Jinping beloofde eerder om China tegen 2060 CO2-neutraal te maken. Dat betekent onder meer dat ’s werelds grootste vervuiler snel zal moeten omschakelen van fossiele brandstoffen naar schone energie. De centrale bank wil aan die verandering bijdragen door het ontwikkelen van groene financiering en het uitsluiten van risico’s die daarmee gepaard gaan.

Om de uitstoot terug te dringen, zal China tot 2030 jaarlijks naar schatting 2,2 biljoen yuan (283 miljard euro) aan investeringen nodig hebben. In de jaren daarop zal dit bedrag oplopen tot jaarlijks 3,9 biljoen yuan tot 2060, zei Yi in april.

De PBOC heeft stresstests uitgevoerd om de klimaatrisico’s te beoordelen en moedigt banken aan om leningen te verstrekken voor groene projecten, aldus Yi. De centrale bank beoordeelt ook het effect van de duurzame overgang van de economie op de inflatieprognoses.

De resultaten van de stresstest worden in de toekomst gepubliceerd. De toetsing maakt deel uit van een bredere test die bij alle 4024 banken wordt uitgevoerd. Daaruit moet duidelijk worden in hoeverre zij in staat zijn om potentiële schokken op te vangen. De PBOC moet er in de ogen van Yi voor zorgen dat de overgang van het land naar groene energie soepel verloopt en dat “plotselinge bewegingen” die crises kunnen veroorzaken, worden vermeden.

Volgens voormalig PBOC-gouverneur Zhou Xiaochua moeten China en andere grote ontwikkelingslanden zo snel mogelijk een emissieplafond en duidelijke routekaarten vaststellen om aan te tonen dat het menens is. Ook om te kunnen toetsen of beloftes worden nagekomen. China zou volgens hem ook meer moeten inzetten op onderzoek en ontwikkeling om de uitstoot te verminderen.