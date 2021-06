‘Handelsbetrekkingen tussen China en VS niet in balans’

De handelsbetrekkingen tussen China en de Verenigde Staten, de grootste economieën ter wereld, zijn “aanzienlijk onevenwichtig”. Volgens een vertegenwoordiger van de Amerikaanse regering is het zaak dat de betrekkingen beter in balans komen.

De Amerikaanse handelsvertegenwoordiger Katherine Tai stelde dat onderdelen van de handelsrelatie tussen de landen ongezond zijn en op een aantal vlakken ook schadelijk zijn geweest voor de Amerikaanse economie in de loop der tijd. Tai reageerde op de vraag of de VS door zou gaan met de handelsovereenkomst die in januari vorig jaar met China werd gesloten en met het hanteren van tarieven op Chinese goederen.

De Amerikaanse benadrukte dat er niet alleen sprake is van onevenwichtigheid in termen van prestaties, maar ook in termen van kansen en openheid. “De Verenigde Staten zijn vastbesloten alles te doen wat in het vermogen ligt om de handelsbetrekkingen tussen de VS en China weer in evenwicht te brengen”, zei ze voorafgaand aan een virtuele vergadering van de ministers van Handel van het Asia-Pacific Economic Cooperation forum.

De opmerkingen volgen op een moment dat de twee landen hun economische banden lijken aan te halen. Zo sprak de Chinese vicepremier Liu He de afgelopen twee weken zowel met Tai als met minister van Financiën Janet Yellen. Volgens China tonen de gesprekken aan dat de twee landen de normale communicatie hebben hervat. Maar er zijn vooralsnog geen publieke tekenen van enige vooruitgang als het gaat om aanpassingen in bijvoorbeeld handelstarieven en andere economisch kwesties.

De regering-Biden heeft ondanks een beloofde herziening ook nog geen grote wijzigingen aangebracht in het beleid van voormalig president Donald Trump. Tai zei eerder voort te willen bouwen op het handelspact van januari 2020, maar vooralsnog is de houding van de VS tegenover China verre van verbeterd.

Ondanks de diplomatieke en politieke spanningen blijven de handels- en investeringsstromen tussen de twee landen toenemen. De Chinese export naar de VS groeit nog steeds, terwijl China meer goederen uit de VS koopt, ook al is dat niet genoeg om het niveau te bereiken dat in de eerdere handelsovereenkomst is beloofd.