Nieuwe ExxonMobil-bestuurder vindt zichzelf geen klimaatactivist

Een van de nieuwe gezichten in het bestuur van de Amerikaanse olie- en gasproducent ExxonMobil bestempelt zichzelf niet als een radicale klimaatactivist. Kaisa Hietala verkreeg een zetel in het bestuur door de campagne van de activistische investeerder Engine No.1, die van het bedrijf eiste om een duurzamere koers te varen. Het leverde uiteindelijk drie bestuurszetels op.

Hietala zegt in een interview met persbureau Bloomberg eerder een realist dan een activist te zijn. Ze begrijpt dat het belangrijk is om oog te houden voor het belang van de “traditionele en bestaande activiteiten” van ExxonMobil. “Ik ben realistisch. Je kunt niet van de ene op de andere dag overgaan op fossielvrij”, zegt ze. Wel benadrukt Hietala dat bedrijven daarvoor een strategie moeten hebben. “De energie-industrie laten afstappen van fossiele brandstoffen is een geleidelijke verschuiving. Bedrijven moeten daarbij ook nadenken over hun rol over 20 of 30 jaar.”

Tot vorige maand was Hietala nog onbekend in het bedrijfsleven. Met de steun van grote investeerders als BlackRock en Vanguard neemt ze nu zitting in het bestuur van een van de grootste olie- en gasconcerns ter wereld. De wijzigingen in de raad van bestuur van de ExxonMobil beteken een keerpunt voor het bedrijf, die de kandidaat-bestuurders van Engine No.1 eerder als “ongekwalificeerd” had weggezet. De overwinning van de activistische investeerder wordt ook als een waarschuwing gezien voor de rest van de olie-industrie.

Het hedgefonds wil dat ExxonMobil zijn strategie herziet, kosten omlaag brengt en met een plan komt om klimaatverandering aan te pakken. In tegenstelling tot Europese sectorgenoten als BP en Shell heeft Exxon geen doelstelling voor netto nul uitstoot. In plaats daarvan heeft ExxonMobil altijd ingezet op technologie om CO2 op te vangen en op te slaan.