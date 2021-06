‘Afgesproken loonstijging in cao’s op hoogste niveau in maanden’

In de onderhandelingen over nieuwe cao’s zijn werkgevers en werknemers in de maand mei tot een gemiddelde loonstijging van 2,2 procent gekomen. Daarmee is volgens AWVN, de belangrijkste arbeidsvoorwaarden­adviseur van werkgevers in Nederland, sprake van de grootste loonstap dit jaar. De gemiddelde cao-loonstijging voor 2021 ligt op iets meer dan 1,9 procent. Vorig jaar groeiden de lonen in cao-afspraken in doorsnee met 2,3 procent.

AWVN benadrukt dat vakbonden in de cao-onderhandelingen nadrukkelijk inzetten op loonsverhogingen. Daarbij hebben de vakbewegingen de economische berichten op korte termijn mee. Met het toenemende aantal vaccinaties verbetert het consumenten- en producentenvertrouwen en bovendien lijkt de inflatie flink toe te nemen. Daarmee neemt ook de druk op loonsverhoging toe.

Werkgevers blijven volgens AWVN nadrukkelijk naar de langere termijn kijken en houden rekening met veel moeilijker omstandigheden als het coronasteunpakket van de overheid stopt. Voor de ondernemers zijn onderwerpen als scholing en arbeidsmarkt belangrijk om op de onderhandelingstafel te krijgen.

In mei werden dertig nieuwe cao’s afgesloten. Dat waren er meer dan dezelfde maand in coronajaar 2020, maar minder dan het aantal akkoorden dat doorgaans in de lentemaand worden bereikt. Dit jaar zijn tot dusver 155 akkoorden gesloten. Dat zijn er meer dan de 114 die in dezelfde periode vorig jaar zijn gesloten, maar minder dan gemiddeld in de afgelopen jaren. Doorgaans gaat het in de periode tot en met mei om 170 akkoorden.