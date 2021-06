‘App-ontwikkelaars eisen verandering beleid App Store van Apple’

Techconcern Apple moet zijn App Store-beleid drastisch wijzigen. Vanuit steeds meer kanten klinkt kritiek op onder meer het verdienmodel van de App Store, en dan met name de commissie tot wel 30 procent die aan Apple moet worden afgedragen. Apple-baas Tim Cook en zijn team staan maandag bij de aftrap van de jaarlijkse conferentie voor app-ontwikkelaars oog in oog met hun belangrijkste doelgroep.

De Apple Worldwide Developers Conference wordt vanwege de coronapandemie voor het tweede jaar op rij online gehouden. Normaal gesproken trekt het evenement duizenden app-ontwikkelaars, van wie velen hopen dat het bedrijf iets doet met de geuite zorgen en kritiek.

Nog geen week geleden haalde de prominente ontwikkelaar Marco Arment in een blog keihard uit naar Apple. Volgens hem is het niet zo dat Apple in zijn eentje verantwoordelijk is voor het succes van de App Store en dat ontwikkelaars maar blij moeten zijn dat ze een steentje bijdragen. De waarheid is volgens hem dat de apps juist waarde opleveren voor Apple en dat het ook de ontwikkelaars zijn die klanten aantrekken.

“Ontwikkelaars intimideren en belazeren door hen te laten denken dat we de voeten van Apple moeten kussen om toestemming te krijgen om miljarden dollars aan waarde aan hun platform te mogen toevoegen, is niet alleen hebzuchtig, gierig en moreel verwerpelijk, maar ook diep beledigend”, schreef Arment.

De kwestie rond de commissies leidde tot een slepende rechtszaak tussen het techconcern en gamesbedrijf Epic Games, vooral bekend van hert schietspel Fortnite. Epic Games beschuldigt Apple van monopolistisch gedrag en machtsmisbruik. Een federale rechter buigt zich momenteel over de zaak.

Apple verklaarde eerder dat zijn App Store juist een impuls geeft aan de markt voor mobiele software. Het bedrijf zegt een omgeving voor betaalde apps te creƫren waarin consumenten vertrouwen hebben. Uit onderzoek, in opdracht van Apple, blijkt dat apps vorig jaar 643 miljard dollar aan facturen en omzet genereerden, waarvan 90 procent was vrijgesteld van de commissies van Apple.

Overigens zijn niet alle ontwikkelaars negatief over Apple. Het leeuwendeel van de Apple-ontwikkelaars geeft in een onafhankelijk onderzoek aan geen plannen te hebben te stoppen met het maken van apps voor Apple-apparaten. Kleinere, onafhankelijke ontwikkelaars die tot 1 miljoen dollar per jaar verdienen en kleinere vergoedingen betalen, zijn over het algemeen positiever over de waarde die Apple biedt dan ontwikkelaars bij grotere bedrijven die hogere vergoedingen betalen.

Meer dan de helft van de ontwikkelaars vindt dat de vergoedingen moeten worden vastgesteld op maximaal 10 procent. Veel ontwikkelaars zouden ook graag meer duidelijkheid hebben over de redenen voor het afwijzen van apps uit de App Store en hoe problemen kunnen worden opgelost.