Handel China blijft sterk, vooral import hard gestegen

De handel van China met de rest van de wereld is in mei opnieuw sterk gestegen door het economisch herstel van de coronacrisis. Vooral de import van China ging hard omhoog als gevolg van de sterk stijgende grondstofprijzen.

De waarde van de import van de tweede economie van de wereld sprong vorige maand met ruim 51 procent omhoog in vergelijking met een jaar eerder. Dat is de sterkste toename in tien jaar. Dat komt bijvoorbeeld door de gestegen prijzen voor olie, ijzererts, metalen, steenkool en andere belangrijke grondstoffen voor de Chinese industrie die uit het buitenland moeten worden ingevoerd.

De export van China naar de rest van de wereld nam vorige maand op jaarbasis met bijna 28 procent toe, wat wel iets minder sterk is dan in april toen het nog ging om een plus van meer dan 32 procent. De vraag naar Chinese goederen en producten blijft echter sterk nu economie├źn steeds meer opengaan en de lockdowns tegen het coronavirus worden afgebouwd.