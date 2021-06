Koers Biogen schiet omhoog na goedkeuring middel tegen Alzheimer

Biotechnoloog Biogen was maandag de grote winnaar op de beurzen in New York. De koers van het aandeel schoot fors omhoog na nieuws over de goedkeuring van een nieuw middel tegen de ziekte van Alzheimer voor gebruik in de Verenigde Staten. Het is voor het eerst sinds 2003 dat een nieuwe therapie tegen de ernstige aandoening op de markt komt. Verder lieten de graadmeters op Wall Street een gemengd beeld zien. Beleggers verwerkten onder meer opmerkingen van de Amerikaanse minister van Financiën Janet Yellen die zei niet bezorgd te zijn over een hogere inflatie en rente.

De handel in het aandeel Biogen werd tijdelijk stilgelegd vanwege het nieuws over de goedkeuring. Daarna dikte de beurswaarde van het farmaceutische bedrijf tot wel 64 procent aan. Uiteindelijk ging het aandeel de handel uit met een koerswinst van ruim 38 procent. De Amerikaanse geneesmiddelenwaakhond FDA acht het waarschijnlijk dat patiënten er voordeel van hebben, maar er kleven nog wel onzekerheden aan de “belangrijke” nieuwe behandeling tegen de ziekte die dementie veroorzaakt.

Geholpen door de koerswinst van Biogen ging techgraadmeter Nasdaq 0,5 procent omhoog tot 13.881,72 punten. De Dow-Jonesindex zakte 0,4 procent tot 34.630,24 punten en de brede S&P 500 verloor 0,1 procent op 4226,52 punten.

Verder ging de aandacht uit naar Amazon, dat 0,3 procent inleverde. Topman Jeff Bezos kondigde aan dat hij en zijn broer Mark de ruimte ingaan. De oprichter van Amazon heeft ook een eigen ruimtevaartbedrijf, dat op 20 juli voor het eerst toeristen naar de ruimte wil brengen. Bezos is overigens niet lang meer de topman van Amazon. Hij kondigde eerder aan op 5 juli het voorzitterschap neer te leggen.

Tesla won na een beperkt openingsverlies uiteindelijk 1 procent. De fabrikant van elektrische auto’s schrapte zijn plan voor een luxere uitvoering van de Model S, de Plaid+ sedan. Volgens topman Elon Musk is er geen behoefte aan de Plaid+-uitvoering en voldoet het reguliere Plaid-model. Verder sloot Facebook met een plus van bijna 2 procent. Het socialenetwerkbedrijf heeft laten weten dat ontwikkelaars die actief zijn op het platform of bijvoorbeeld Instagram voorlopig niet hoeven te vrezen dat ze een deel van hun omzet moeten afstaan aan Facebook. De betreffende diensten blijven tot 2023 gratis voor de ondernemers.

De euro was 1,2193 dollar waard, tegen 1,2194 dollar bij het sluiten van de Europese beurzen eerder op de dag. Een vat Amerikaanse olie werd op dagbasis 0,6 procent goedkoper op 69,23 dollar. Brentolie kostte ook 0,6 procent minder, op 71,48 dollar per vat.