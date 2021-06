Minister van Financiën VS noemt hogere rente juist goed

De Amerikaanse minister van Financiën Janet Yellen is niet bezorgd over een hogere inflatie en rente. Volgens haar zijn die de laatste jaren juist te laag geweest en kan het enorme economische steunpakket van president Joe Biden bijdragen aan een hogere inflatie en rente, wat goed is voor de Verenigde Staten.

“Als we in een iets hoger renteklimaat komen zou dat juist een plus zijn voor de maatschappij en ook wat betreft de Federal Reserve”, aldus Yellen in een interview met persbureau Bloomberg, na terugkeer van de G7-top in Londen. “We vechten tegen een inflatie die te laag was en rentes die voor een decennium te laag waren.” Volgens haar moeten die juist terugkeren naar een normaler niveau.

Yellen denkt dat het steunpakket van 4 biljoen dollar van Biden niet zal leiden tot een inflatie die heel sterk oploopt. Een eventuele “spurt” in de prijzen door dat pakket zal volgens haar volgend jaar wegzakken. Ook beleidsmakers van de Fed hebben aangegeven dat de hogere inflatie waarschijnlijk van tijdelijke aard zal zijn. Yellen is voormalig voorzitter van de koepel van centrale banken in de VS.

De laatste tijd is er op de financiële markten onrust ontstaan door de oplopende inflatie, nu economieën aan het heropenen zijn van de coronapandemie. Ook wordt de inflatie gestuwd door problemen in de toeleveringsketen, waaronder bij computerchips en door de stijgende grondstofprijzen. Daardoor kan de Fed mogelijk sneller zijn steunprogramma’s gaan afbouwen en de rente gaan verhogen.