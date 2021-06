Virusuitbraak bij Taiwanese fabriek kan chiptekort verergeren

Een grote uitbraak van het coronavirus bij een belangrijke fabriek in Taiwan voor het testen van computerchips kan het wereldwijde tekort aan halfgeleiders verder verergeren. Het Taiwanese King Yuan Electronics moest afgelopen weekend zijn belangrijkste locatie sluiten. Inmiddels draait de fabriek op veel lagere productieniveaus.

King Yuan is een van de grootste chiptestbedrijven ter wereld. Op zaterdag waren er 182 bevestigde gevallen van het coronavirus bij het concern, met name onder buitenlandse werknemers. De overheid heeft alle 2000 buitenlandse werknemers van King Yuan nu twee weken in quarantaine geplaatst, wat neerkomt op ongeveer 30 procent van het personeelsbestand. Er zijn tijdelijk lokale werknemers ingehuurd om de productie weer op gang te krijgen.

Taiwan is een zeer belangrijke speler in de wereldwijde chipindustrie. Door de chiptekorten hebben bijvoorbeeld autofabrikanten fabrieken of productielijnen moeten stilleggen. Chipbedrijven zoals het Taiwanese TSMC hebben aangekondigd de productie te gaan verhogen om zo autofabrikanten te helpen. Maar het tekort zal naar verwachting nog wel enige tijd voortduren.