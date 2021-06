VS vinden deel losgeld terug van cyberaanval op Colonial Pipeline

De Verenigde Staten hebben miljoenen dollars aan losgeld teruggevonden, dat vorige maand was betaald aan de hackers achter de grote cyberaanval op oliepijplijnenbedrijf Colonial Pipeline. Het Amerikaanse ministerie van Justitie is er namelijk in geslaagd om de hand te leggen op een voorraad bitcoins, goed voor 2,3 miljoen dollar. Het zou gaan om een deel van de bijna 5 miljoen dollar aan bitcoins die Colonial Pipeline had overgemaakt om weer toegang te krijgen tot zijn systemen.

De cyberaanval op het bedrijf had vorige maand grote gevolgen. Colonial zag zich genoodzaakt om zijn pijplijnen dagenlang stil te leggen. Dat leidde tot brandstoftekorten in delen van de Verenigde Staten. Ook schoot de brandstofprijs omhoog. Nadat er losgeld was overgemaakt aan de daders, zouden de cybercriminelen een programma beschikbaar hebben gesteld dat het bedrijf weer toegang moest geven tot het computernetwerk. Dat programma zou echter zo traag zijn geweest dat Colonial ook de eigen backups gebruikte om het systeem te herstellen.

De gijzelsoftware was vermoedelijk afkomstig van de groep DarkSide. Die hackers specialiseren zich in digitale afpersing en zitten mogelijk in Oost-Europa of Rusland. “Vandaag hebben we de rollen omgedraaid op DarkSide”, heeft de Amerikaanse justitie laten weten. Minister van Handel Gina Raimondo zei zondag al dat de regering-Biden de opties aan het bekijken is om het land beter te verdedigen tegen cyberaanvallen. Ook staat het onderwerp op de agenda ​​wanneer president Joe Biden later deze maand de Russische president Vladimir Poetin ontmoet.