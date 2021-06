Zwitserland kan kunstmatige bestrijdingsmiddelen in ban doen

Zwitserland kan als eerste land in Europa kunstmatige bestrijdingsmiddelen in de ban gaan doen. Het land houdt op 13 juni een referendum over een verbod op synthetische pesticides, afkomstig van producenten als bijvoorbeeld het Zwitserse Syngenta en de Duitse chemiebedrijven Bayer en BASF.

Momenteel is alleen in Bhutan het gebruik van kunstmatige bestrijdingsmiddelen volledig verboden. Volgens tegenstanders zorgen dergelijke producten voor ernstige gezondheidsproblemen en schade aan de biodiversiteit. Producenten van die middelen zeggen juist dat ze grondig zijn getest en gereguleerd en dat ze veilig zijn voor gebruik. De landbouwopbrengsten zouden zonder dergelijke pesticides fors gaan dalen.

Er wordt die dag ook een referendum gehouden over een initiatief om de kwaliteit van drinkwater in Zwitserland te verbeteren. Daarbij gaat het om het stopzetten van directe subsidies aan boeren die gebruikmaken van kunstmatige pesticides en antibiotica voor vee. Als beide voorstellen worden goedgekeurd, hebben Zwitserse boeren tien jaar de tijd om te stoppen met dergelijke middelen.

Zwitserland lijkt flink verdeeld te zijn over de initiatieven. Volgens een recente peiling is 49 procent van de Zwitserse kiezers voorstander van het verbod op kunstmatige pesticides en staat 48 procent achter het initiatief voor schoner drinkwater. De Zwitserse landbouworganisatie zegt dat veel boeren zich in hun bestaan bedreigd voelen door de strengere regelgeving.