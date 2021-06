ABN AMRO verkoopt divisie die investeert in olie- en gasindustrie

ABN AMRO verkoopt dochteronderneming Maas Capital, een onafhankelijke investeerder binnen de scheepvaart en olie- en gasindustrie. Het onderdeel past niet meer binnen de kernactiviteiten van de bank en wordt daarom verkocht. Kopers zijn investeringsfondsen van EnTrust Global. Een prijs werd niet genoemd.

ABN AMRO kondigde in augustus 2020 aan bepaalde onderdelen te verkopen als onderdeel van een grotere reorganisatie. De bank blijft naar eigen zeggen als kredietverlener nauw betrokken bij klanten uit de Europese scheepvaartsector. Voor wat betreft investeringen zal de bank zich richten op digitalisering, duurzaamheid en overige bedrijfsinvesteringen.

De transactie is nog onder voorbehoud van de goedkeuring van een aantal partijen en heeft een “verwaarloosbare impact” op de winst- en verliesrekening van de bank. Het personeel van Maas Capital gaat over naar de nieuwe eigenaar. De deal moet in het derde kwartaal van dit jaar zijn afgerond.