Amsterdamse haven krijgt fabriek voor biobrandstoffen erbij

De Amsterdamse haven is straks een fabriek die biobrandstoffen gaat maken rijker. Het Nederlandse Gidara Energy, een technologiebedrijf dat zich richt op hernieuwbare energie, gaat de fabriek bouwen. Er wordt afval dat niet gerecycled kan worden vergast en omgezet in methanol. Het project zal ongeveer 250 miljoen euro kosten en levert volgens de onderneming 300 banen op.

De fabriek, genaamd Advanced Methanol Amsterdam, moet in 2023 gaan draaien en wordt gebouwd in het BioPark, een plek in de haven voor producenten van hernieuwbare brandstoffen. Behalve een fabriek komt er ook een kenniscentrum met een testfaciliteit en een proeffabriek. Een van de grote oliebedrijven van de wereld wordt een afnemer van de brandstof. Wie dat precies is, wordt later bekendgemaakt, aldus een woordvoerder.

De fabriek gaat 87,5 kiloton ethanol produceren uit niet-recyclebaar afval, zoals huisvuil, hout en sloopafval, dat anders verbrand of gestort zou worden. Volgens Gidara Energy wordt er straks afval van 290.000 huishoudens verwerkt. De techniek voor de productie heeft Gidara een aantal jaar geleden gekocht bij het Duitse industrieconcern ThyssenKrupp. Gidara Energy wil eenzelfde soort fabriek op meerdere locaties in Nederland, elders in Europa en in Noord-Amerika.

In de Amsterdamse haven staan al meerdere fabrieken waar biomassa en biobrandstoffen worden gemaakt, van bijvoorbeeld frituurvet als grondstof. De haven van Amsterdam profileert zich al enkele jaren als een plek waar duurzame bedrijven terecht kunnen.