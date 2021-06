Baas Daimler optimistisch over auto-industrie

De baas van de Duitse autoproducent Daimler kijkt positief vooruit. Volgens topman Ola Källenius is het optimisme in de sector aanhoudend positief en dit zal volgens hem zeker tot begin volgend jaar zo zijn, meldde hij in een dinsdag gepubliceerd artikel in Automotive News Europe.

De topman erkent dat er veel onbekende externe factoren zijn die de auto-industrie in de weg kunnen zitten. Zo is al een tijdlang sprake van chiptekorten en is ook sprake van gestegen grondstofprijzen en logistieke problemen. Maar dat alles neemt volgens Källenius niet weg dat de vraag naar auto’s in de tweede helft van dit jaar zal stijgen. Een trend die volgens hem ook in 2022 wordt voortgezet.

De Daimler-baas hoopt dat zijn bedrijf kan profiteren van de vraag naar nieuwe automodellen. Het bedrijf achter onder meer Mercedes-Benz voerde eerder al zijn verwachtingen voor dit jaar op na een sterk eerste kwartaal, vooral door de aantrekkende verkopen in China, de grootste automarkt ter wereld.